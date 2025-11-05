Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину Продюсер Рудченко: Лепс может обойти SHAMAN в рейтинге лучших артистов

Народный артист России Григорий Лепс обладает значительным потенциалом для того, чтобы составить конкуренцию певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в рейтингах популярности, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, бывшая солистка группы Artik & Asti Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) может обогнать по этому критерию певицу Полину Гагарину.

Я считаю, что конкуренцию SHAMAN по популярности вполне мог бы составить Григорий Лепс, а Полине Гагариной, например, Анна Асти. Это, если брать именно по популярности. Эти артисты имеют все шансы победить в опросе в следующий раз, — высказался Рудченко.

Ранее результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ показали, что SHAMAN в третий раз занял лидирующую позицию среди певцов российской эстрады, а Гагарина в четвертый раз подтвердила свое звание лучшей певицы. В исследовании участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Согласно опросу, 28% респондентов считают SHAMAN лучшим певцом года. На втором месте расположился народный артист РФ Олег Газманов с результатом 16%.