07 ноября 2025

В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»

В Липецке на месте прорыва водопровода заметили уток

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На месте прорыва водопроводной трубы в Липецке поселились утки, сообщает портал GOROD48. Очевидцы сняли на видео, как птицы плавают в образовавшемся озере у долгостроя на улице 50 лет НЛМК.

В пресс-службе «РВК-Липецк» журналистам сообщили, что специалисты обследовали место аварии. В службе уточнили, что ремонт трубы запланирован на 10 ноября.

Ранее нарушителей в Улан-Удэ оштрафовали за незаконный сброс мусора. Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей. В Бурприроднадзоре рассказали, что нарушителей нашли благодаря фотоловушкам. Также в ведомстве напомнили, что по закону за сброс отходов с грузового авто предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 120 тысяч рублей для юридических лиц.

До этого в пресс-службе губернатора ЯНАО сообщили, что на Ямале все поселения получили паспорта о готовности к зиме. Отопительный сезон в регионе начался 25 августа. Всего к зиме подготовили 34 км тепловых, 27 км водопроводных, 10 км канализационных и почти 37 км электрических сетей. Также в регионе уточнили, что на его территории действует 58 электростанций.

