В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости» В Липецке на месте прорыва водопровода заметили уток

На месте прорыва водопроводной трубы в Липецке поселились утки, сообщает портал GOROD48. Очевидцы сняли на видео, как птицы плавают в образовавшемся озере у долгостроя на улице 50 лет НЛМК.

В пресс-службе «РВК-Липецк» журналистам сообщили, что специалисты обследовали место аварии. В службе уточнили, что ремонт трубы запланирован на 10 ноября.

