В Улан-Удэ оштрафовали нарушителей за незаконный сброс мусора

Нарушители в Улан-Удэ получили штраф за незаконный сброс мусора, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу Бурприроднадзора. Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что нарушителей нашли благодаря фотоловушкам. Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за сброс отходов с грузового авто предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 120 тысяч рублей для юридических лиц.

За выброс мусора с легкового авто придется заплатить до 15 тысяч и до 50 тысяч рублей соответственно. При повторном нарушении предусмотрена конфискация транспортного средства.

Ранее сообщалось, что жители деревни Отевка Нижнесергинского района Свердловской области более месяца ожидают вывоза мусора из-за аварийного состояния моста. Скопление отходов привело к тому, что в населенный пункт начали заходить лисы.