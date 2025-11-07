Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Ямале все муниципалитеты заявили о готовности к зиме

Фото: Мария Плотникова/РИА Новости

На Ямале все поселения получили паспорта о готовности к зиме, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО. Отопительный сезон в регионе начался 25 августа.

На всех объектах социальной сферы региона проверена готовность резервных источников электроснабжения — это более 700 дизель-генераторных электростанций. Для оперативного устранения аварий созданы 124 бригады, насчитывающие порядка 500 человек и около 130 единиц техники, — рассказал директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ региона Дмитрий Афанасьев.

Всего к зиме подготовили 34 км тепловых, 27 км водопроводных, 10 км канализационных и почти 37 км электрических сетей. Также на территории региона действует 58 электростанций.

Ранее сообщалось, что в России введена повышенная административная ответственность за невыполнение требований по подготовке к отопительному периоду. Нововведения устанавливают конкретные размеры финансовых санкций за неустранение нарушений в установленные сроки.

