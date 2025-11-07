Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 18:06

Стала известна судьба пилотов потерпевшего крушение вертолета

DS: пилоты потерпевшего крушение в Дагестане вертолета могут быть живы

Поселок Ачи-Су. Пожар в частном доме после падения вертолета Ка-226 Поселок Ачи-Су. Пожар в частном доме после падения вертолета Ка-226 Фото: МЧС России/ТАСС

Пилоты потерпевшего крушение в Дагестане вертолета могут быть живы, заявил Telegram-каналу Daily Storm глава поселка Ачи-Су Магомед-Расул Абдусаламов. Сейчас он находится на месте трагедии. Абдусаламов подтвердил гибель четырех туристов. Еще трое живы и госпитализированы, уточнил он.

Вроде бы, пилоты живы, — отметил он.

Вертолет с туристами разбился в районе поселка Ачи-Су. Уточнялось, что всего на борту было семь туристов. Позднее появилась информация, что рухнувший вертолет разрушил на земле частный дом. По словам источника в оперативных службах, внутри постройки в момент крушения не было людей.

Ранее в Сеть попали первые кадры с места крушения. В опубликованном ролике виднеется столб черного дыма, поднимающегося с места падения воздушного судна.

До этого сообщалось, что на Филиппинах во время тайфуна «Калмаэги» потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли шесть человек. Машина была частью группы из четырех вертолетов, направлявшихся в пострадавшие районы для оказания помощи населению.

