Стала известна судьба пилотов потерпевшего крушение вертолета

Пилоты потерпевшего крушение в Дагестане вертолета могут быть живы, заявил Telegram-каналу Daily Storm глава поселка Ачи-Су Магомед-Расул Абдусаламов. Сейчас он находится на месте трагедии. Абдусаламов подтвердил гибель четырех туристов. Еще трое живы и госпитализированы, уточнил он.

Вроде бы, пилоты живы, — отметил он.

Вертолет с туристами разбился в районе поселка Ачи-Су. Уточнялось, что всего на борту было семь туристов. Позднее появилась информация, что рухнувший вертолет разрушил на земле частный дом. По словам источника в оперативных службах, внутри постройки в момент крушения не было людей.

Ранее в Сеть попали первые кадры с места крушения. В опубликованном ролике виднеется столб черного дыма, поднимающегося с места падения воздушного судна.

