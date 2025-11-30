День матери
30 ноября 2025 в 06:57

Иранский МИД назвал слова Трампа угрозой мировой авиации

Иран осудил заявление Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран резко осудил заявление американской администрации о возможном закрытии воздушного пространства Венесуэлы. Официальный представитель МИД страны Исмаил Багаи в Telegram-канале ведомства охарактеризовал эти планы, как американский произвол.

Официальный представитель МИД назвал этот шаг США, последовавший за провокационными и незаконными действиями этой страны, направленными против национального суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы, произволом и беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации, — сказано в публикации.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил: США закрывают воздушное пространство над Венесуэлой. Он посоветовал учесть этот факт «наркоторговцам и торговцам людьми».

До этого появилась информация, что ЦРУ в свете ситуации с Венесуэлой быстрыми темпами нарастило работу своего подразделения по борьбе с наркотиками. Усилия, которые были приложены, сопоставимы с теми, что предпринимали США в рамках войны против терроризма, объявленной после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, отметили журналисты.

