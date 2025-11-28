День матери
28 ноября 2025 в 14:07

Иран решил бойкотировать жеребьевку ЧМ по футболу в США

Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу Фото: Deng Hua/XinHua/Global Look Press
Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу из-за того, что США не выдали визы нескольким членам иранской делегации, включая президента футбольной федерации страны Мехди Таджа, заявил представитель организации Амир Мехди Алави. Про его словам, которые передает агентство Tasnim, поведение американской стороны Тегеран расценил как неспортивное.

Мы проинформировали Международную федерацию футбола, что принятые решения не имеют никакого отношения к спорту, и члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира, — подчеркнул он.

Отмечается, что в чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Ранее стали известны участники межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира. В них примут участие шесть сборных, распределенных на две группы. В числе сеяных оказались команды Ирака и Конго, они встретятся с победителями пар, которые будут сформированы в ходе жеребьевки.

