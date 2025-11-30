В США из-за самолета рядом с резиденцией Трампа подняли истребитель

Истребитель ВВС США был поднят в воздух 29 ноября в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство над резиденцией президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (штат Флорида), передает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки. В ведомстве отметили, что на неделе уже было несколько таких случаев.

Истребитель F-16 перехватил гражданский самолет, который в субботу во второй половине дня нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде. Воздушное судно было безопасно выведено из этой зоны, — отметили в командовании.

Ранее выяснилось, что Секретная служба Соединенных Штатов потратила более $1,4 млн (127,5 млн рублей) на охрану периметра личной резиденции Трампа во Флориде Мар-а-Лаго за шесть месяцев. Указано, что за один месяц был заключен контракт на $478 тысяч (более 42,9 млн рублей).

До этого военэксперт Алексей Леонков выразил мнение, что американский сверхзвуковой самолет X-59, позиционируемый как гражданский лайнер, может оказаться военным проектом. По его словам, существующие истребители США пятого поколения F-22 и F-35 не полностью отвечают вызовам современных войн.