Появились подробности сделки Макрона и Зеленского по истребителям Rafale Зеленский подписал декларацию о намерениях, а не договор о приобретении Rafale

Сделка Парижа и Киева о поставках французских самолетов Rafale не является полноценным договором купли-продажи, пишет РИА Новости со ссылкой дипломатический источник в Европе. Он подтвердил, что в ходе встречи французского лидера Эмманюэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским действительно было подписано несколько соглашений.

В ходе визита Зеленского было подписано несколько соглашений. Что касается самолетов Rafale, то речь идет о декларации о намерениях, а не о договоре купли-продажи, — рассказал инсайдер.

Президенты подписали декларацию о намерениях в середине ноября. В ней предусматривается приобретение Украиной 100 французских истребителей и комплексов ПВО SAMP-T. Документ рассчитан на 10-летний срок.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Макрон больше всего боится России. По словам парламентария, именно поэтому политик заключил соглашение о поставках истребителей Rafale. Шеремет отметил, что Макрону не хочется, чтобы конфликт, спровоцированный западными странами, заканчивался.