День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 06:01

Бойцы группировки «Запад» уничтожили 30 дронов ВСУ за сутки

Группировка войск «Запад» сбила 13 самолетных дронов и 17 квадрокоптеров за день

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие группировки войск «Запад» за минувшие сутки нейтрализовали 30 беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Начальник центра новостей Иван Бигма уточнил, что были уничтожены 17 тяжелых коптеров и 13 БПЛА самолетного типа.

Расчетами противовоздушной обороны группировки сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 тяжелых квадрокоптеров, — сказано в сообщении.

Также были ликвидированы 33 пункта управления беспилотниками украинской армии, отметил начальник пресс-центра. Бигма добавил, что двое бойцов ВСУ сдались в плен ВС РФ.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА на Таганрог были повреждены дома и общежитие. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, жителей эвакуировали из общежития в пункт временного размещения, развернутый на месте ближайшей школы. Также сгорел частный дом.

Утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым.

Украина
ВСУ
ВС РФ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Убить Трампа»: в США оценили уровень отчаяния стран Европы
Раскрыта главная опасность новогодних поездок за границу
В США из-за самолета рядом с резиденцией Трампа подняли истребитель
В ДНР призвали к санкциям против Киева за пытки пленных и шантаж
“Рыжий забияка”: салат с копченой курицей и морковкой
Разгром пехотинцев ВСУ и уничтожение дронов: успехи ВС РФ к утру 30 ноября
Бойцы группировки «Запад» уничтожили 30 дронов ВСУ за сутки
Россиянам ответили, в каком случае лучше открыть вклад в нескольких банках
Минцифры получит почти 17 млрд рублей на создание четырех спутников
Как толковать сон о привидении: важные знаки и предупреждения
Сийярто ответил на критику европейских политиков
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 ноября
В США порассуждали о перспективах давления на Зеленского
В ЮАР задержали четырех человек по делу об иностранной военной помощи
В США произошла авария с участием 45 автомобилей
Коза во сне: что предвещает этот загадочный символ
«Угрожал»: раскрыты детали телефонного разговора Трампа и Мадуро
В РАН объяснили, почему зумеры отказываются от секса
Украина подослала в Россию своего агента под видом депортации
Кошелев предложил способы защиты от мошенников для покупателей недвижимости
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.