Бойцы группировки «Запад» уничтожили 30 дронов ВСУ за сутки Группировка войск «Запад» сбила 13 самолетных дронов и 17 квадрокоптеров за день

Военнослужащие группировки войск «Запад» за минувшие сутки нейтрализовали 30 беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Начальник центра новостей Иван Бигма уточнил, что были уничтожены 17 тяжелых коптеров и 13 БПЛА самолетного типа.

Расчетами противовоздушной обороны группировки сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 тяжелых квадрокоптеров, — сказано в сообщении.

Также были ликвидированы 33 пункта управления беспилотниками украинской армии, отметил начальник пресс-центра. Бигма добавил, что двое бойцов ВСУ сдались в плен ВС РФ.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА на Таганрог были повреждены дома и общежитие. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, жителей эвакуировали из общежития в пункт временного размещения, развернутый на месте ближайшей школы. Также сгорел частный дом.

Утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым.