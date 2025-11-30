День матери
30 ноября 2025 в 05:46

Минцифры получит почти 17 млрд рублей на создание четырех спутников

Правительство России направит 16,7 млрд рублей на создание четырех спутников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство Российской Федерации направит в Минцифры РФ 16,7 млрд рублей на создание четырех спутников связи и обеспечения связи, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. Указано, что это делается в рамках предприятия «Космическая связь».

На государственную поддержку федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь» в целях обеспечения создания спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите, — говорится в документе.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что организация начнет активно инвестировать средства в развитие космических спутников. Он добавил, что компания будет использовать ИИ для изучения проектов в этой сфере.

До этого стало известно, что специалисты Роскосмоса с успехом завершили огневые тесты первой ступени перспективного носителя «Союз-5». В ходе испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности был задействован мощнейший кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ, который работал в течение запланированных 160 секунд, развивая тягу в 800 тонн.

