В Госдуме рассказали о скрытой возможности для одной отметки в паспорте Депутат Дрожжина: граждане РФ могут бесплатно поставить отметку об ИНН в паспорт

Граждане России могут получить отметку о своем ИНН в паспорте, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Юлия Дрожжина. Она отметила, что услуга предоставляется бесплатно и только по желанию владельца документа.

Каждый гражданин России имеет право по своему желанию внести отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в паспорт. Такая возможность предусмотрена постановлением правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года, — рассказала депутат.

Процедура осуществляется в любом отделении ФНС, обслуживающем физических лиц, добавила Дрожжина. Отметка не заменяет свидетельство о постановке на учет, но упрощает различные юридические процедуры, уточнила она.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил дать родителям возможность указывать данные о своих детях в паспорте, независимо от возраста последних. Сейчас отметки о детях в паспорте можно проставлять только по желанию гражданина, и только для детей в возрасте до 14 лет.

До этого юрист Илья Русяев пояснил, что демонстративное повреждение паспорта может рассматриваться как нарушение, подпадающее под статью о надругательстве над государственным гербом или флагом. При этом обычные, не опасные для документа действия, не повлекшие публичного характера и оскорбления, не приведут к серьезным санкциям.