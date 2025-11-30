День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 04:21

В Госдуме рассказали о скрытой возможности для одной отметки в паспорте

Депутат Дрожжина: граждане РФ могут бесплатно поставить отметку об ИНН в паспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Граждане России могут получить отметку о своем ИНН в паспорте, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Юлия Дрожжина. Она отметила, что услуга предоставляется бесплатно и только по желанию владельца документа.

Каждый гражданин России имеет право по своему желанию внести отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в паспорт. Такая возможность предусмотрена постановлением правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года, — рассказала депутат.

Процедура осуществляется в любом отделении ФНС, обслуживающем физических лиц, добавила Дрожжина. Отметка не заменяет свидетельство о постановке на учет, но упрощает различные юридические процедуры, уточнила она.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил дать родителям возможность указывать данные о своих детях в паспорте, независимо от возраста последних. Сейчас отметки о детях в паспорте можно проставлять только по желанию гражданина, и только для детей в возрасте до 14 лет.

До этого юрист Илья Русяев пояснил, что демонстративное повреждение паспорта может рассматриваться как нарушение, подпадающее под статью о надругательстве над государственным гербом или флагом. При этом обычные, не опасные для документа действия, не повлекшие публичного характера и оскорбления, не приведут к серьезным санкциям.

паспорта
ИНН
Госдума
ФНС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина подослала в Россию своего агента под видом депортации
Кошелев предложил способы защиты от мошенников для покупателей недвижимости
Раскрыто, чем грозит новогодняя мишура на внешней стороне входной двери
В Госдуме рассказали о скрытой возможности для одной отметки в паспорте
«Прав во всем»: дочь Трампа показала его фото с маленьким внуком
Русский форвард помог «Тампе» одержать седьмую победу подряд в НХЛ
В РПЛ раскрыли детали удаления тренера «Балтики» с поля
Орбан заявил о страхе европейских политиков признать поражение на Украине
Мерц рассказал, что он считает личной удачей
Краснодарский аэропорт прекратил принимать самолеты
Рота ВСУ отказалась выполнять боевые задачи под Красным Лиманом
SHOT узнал о взрывах на юге России
Российский аэропорт закрылся для самолетов
В России предложили ввести родительскую зарплату
Головин помог «Монако» обыграть ПСЖ в матче чемпионата Франции
Глава МИД Франции раскрыл, когда ЕС может принять решение по активам РФ
«Гордость страны»: трехкратный призер ЧМ высказался о конфликте Большунова
Скрытый саботаж: исправляем главные ошибки в постели. Ликбез от сексолога
Турецкий МИД прокомментировал инциденты с атаками на танкеры
Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.