Слуцкий предложил вносить в паспорт сведения о детях любого возраста

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил дать родителям возможность указывать данные о своих детях в паспорте, независимо от возраста последних, об этом он написал в своем Telegram-канале. Сейчас отметки о детях в паспорте можно проставлять только по желанию гражданина, и только для детей в возрасте до 14 лет.

Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в положение, установив для родителей возможность по их желанию вносить сведения в паспорт гражданина РФ о детях независимо от их возраста, — говорится в сообщении.

Слуцкий подчеркнул, что в правоприменительной практике часто возникают случаи, когда необходимо официально подтвердить родство, например, для установления статуса многодетной семьи. Он предложил инициативу, которая могла бы упростить процесс подтверждения родства и уменьшить административную нагрузку на граждан.

Ранее Юрист Илья Русяев пояснил, что демонстративное повреждение паспорта может рассматриваться как нарушение, подпадающее под статью о надругательстве над государственным гербом или флагом. При этом обычные, неопасные для документа действия, не повлекшие публичного характера и оскорбления, не приведут к серьезным санкциям.