30 ноября 2025 в 06:31

«Убить Трампа»: в США оценили уровень отчаяния стран Европы

Политолог Слебода: европейцы могут устранить Трампа ради военной помощи США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Отчаяние европейцев из-за курса американской администрации в вопросе отношений с Россией может побудить Европу пойти на крайние меры, сообщил американский политолог Марк Слебода YouTube-каналу Dialogue Works. По его мнению, они могут даже попытаться ликвидировать президента США Дональда Трампа.

Европейская политическая элита кипит от ярости и жаждет войны с Россией, которую им сейчас никак не выиграть. Они живут в очень странном и очень опасном мире альтернативной реальности. Это делает их опасными для остальных, — констатировал он.

Европа отлично понимает, что нужно привлечь на свою сторону США, добавил он. Но, конечно, сейчас сделать это невозможно, поэтому они могут попробовать, «возможно, убить Трампа», подытожил эксперт.

Ранее профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что Евросоюз стремится расчленить Россию, чтобы остановить собственный упадок. По его словам, разделение российской территории открыло бы европейцам возможность заполучить много нефти, газа и дешевой электроэнергии.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он считает, что попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

