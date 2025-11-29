День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 19:15

На Западе стали понимать, кто мешает достижению мира на Украине

Times: на Западе стали понимать, что ЕС препятствует урегулированию на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Представители США и Европы начинают осознавать, что действия руководства ЕС препятствуют достижению мира на Украине, передает The Times. Заявления президента России Владимира Путина о нежелании Евросоюза способствовать миру находят поддержку в Вашингтоне и европейских столицах.

Издание приводит в пример ситуацию, когда французский дипломат выразил критику в адрес главы евродипломатии Каи Каллас, которая выступила с предложением о сокращении численности российских войск в рамках мирного плана по Украине. Он отметил, что ее подход демонстрирует «все самое худшее» в европейской дипломатии, проявляя чрезмерную уверенность в своей правоте без должного понимания ситуации.

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что госсекретарь США Марко Рубио может замедлить процесс мирного урегулирования на Украине. Он является главным проукраинским «ястребом» в администрации президента Дональда Трампа и стремится укрепить свою позицию для участия в выборах 2028 года. По словам Дудакова, его цель — не сорвать переговоры, а замедлить их ход, используя украинский кризис в своих политических интересах.

Евросоюз
США
Европа
конфликты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Неизвестный устроил стрельбу по людям в центре Москвы
Дрон-камикадзе подорвал движущуюся «Газель» в приграничном регионе
Стало известно, что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk
«Загнать Зеленского в угол»: отставку Ермака связали с планом США
Россиянка «похоронила» сына ради выгоды
В Госдуме заявили, что Пугачева решилась на интервью под гипнозом
Блогер-скандалист против бойца поп-ММА: за что Subo избили в прямом эфире?
«Был моим другом»: Ермак разоткровенничался об отношениях с Зеленским
В Дубае раскрыли судьбу концертов Долиной на фоне ее «отмены»
«Задел больные точки»: что в решении Орбана может не устроить Запад
«Злая и самовлюбленная»: за что россияне недолюбливают Долину, «отмена»
На Западе стали понимать, кто мешает достижению мира на Украине
В Европе нашли связь между теневым правительством Ермака и криминалом
Политолог ответил, кто может склонить Трампа к конфликту с Венесуэлой
В США раскрыли отношение администрации Трампа к Ермаку
«Заменили цыгане»: Собчак высмеяла исчезновение Долиной из афиши ресторана
Стали известны подробности по делу гендиректора издательства «Джем»
Ленивая рыбалка: выбираем снасти для идеального пассивного промысла окуня
В ЮАР задержали прилетевшую из России журналистку
«Срывает крышу»: Вайцеховская веско высказалась о выходке Большунова
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.