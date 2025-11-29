На Западе стали понимать, кто мешает достижению мира на Украине

На Западе стали понимать, кто мешает достижению мира на Украине Times: на Западе стали понимать, что ЕС препятствует урегулированию на Украине

Представители США и Европы начинают осознавать, что действия руководства ЕС препятствуют достижению мира на Украине, передает The Times. Заявления президента России Владимира Путина о нежелании Евросоюза способствовать миру находят поддержку в Вашингтоне и европейских столицах.

Издание приводит в пример ситуацию, когда французский дипломат выразил критику в адрес главы евродипломатии Каи Каллас, которая выступила с предложением о сокращении численности российских войск в рамках мирного плана по Украине. Он отметил, что ее подход демонстрирует «все самое худшее» в европейской дипломатии, проявляя чрезмерную уверенность в своей правоте без должного понимания ситуации.

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что госсекретарь США Марко Рубио может замедлить процесс мирного урегулирования на Украине. Он является главным проукраинским «ястребом» в администрации президента Дональда Трампа и стремится укрепить свою позицию для участия в выборах 2028 года. По словам Дудакова, его цель — не сорвать переговоры, а замедлить их ход, используя украинский кризис в своих политических интересах.