29 ноября 2025 в 20:55

Кровавые преступления украинских эмигрантов потрясли Европу и США

MK.RU: украинец Гельман в Нью-Йорке устроил резню, убив четырех человек

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Уроженец Украины Максим Гельман устроил 28-часовую кровавую резню в Нью-Йорке, убив четырех человек и получив за это 200 лет тюрьмы, сообщает MK.RU. Это лишь одно из серии шокирующих преступлений, совершенных украинскими эмигрантами в Европе и США.

В материале упоминается случай в итальянском городе Муджа, когда 55-летняя Елена Стасюк, переехавшая с Украины, убила девятилетнего сына кухонным ножом во время первой встречи без присмотра социальных работников. Женщина годами наблюдалась у психиатров, а семья состояла на учете у социальных служб. После убийства она попыталась покончить с собой, но ее госпитализировали.

Гельман, уроженец Украины, в феврале 2011 года за сутки убил четырех человек, включая отчима и знакомую девушку с ее матерью. Совершив серию нападений и угонов автомобилей, он получил 200 лет тюрьмы. Судья назвал его «патологическим хищником и социопатом».

Также в издании рассказали об истории Дженнифер и Робби Тауэров. Американские миссионеры усыновили 14-летнего Диму из украинского детдома, но спустя годы он жестоко убил их ножом 31 августа 2023 года. Несмотря на историю агрессивного поведения подростка, приемные родители прощали ему все проступки и старались помочь.

По мнению психологов, трагедии вызваны комплексом факторов: культурным шоком, психическими проблемами, отсутствием адаптации и своевременной помощи.

Ранее в Новоуральске женщину осудили за убийство своего трехлетнего сына. В апреле 2025 года она нанесла мальчику множественные травмы и почти сутки не обращалась за медицинской помощью. После госпитализации ребенка она снова его избила — ребенок не выжил. Вину женщина не признала.

