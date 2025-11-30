День матери
30 ноября 2025 в 03:56

Орбан заявил о страхе европейских политиков признать поражение на Украине

Орбан: признание поражения на Украине вызовет землетрясение в политике Европы

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о серьезных политических последствиях для Европы в связи с украинским конфликтом. По его словам, которые опубликованы на личном YouTube-канале, признание поражения Запада на Украине способно вызвать землетрясение в европейской политике.

Признание того, что (конфликт на Украине. — NEWS.ru) проигран, и мы не будем его продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике. И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией, — сказано в сообщении.

Ранее премьер Венгрии отмечал, что Украина должна вновь стать буферным государством между Россией и Североатлантическим альянсом ради обеспечения себе безопасного существования. По его словам, территориальные уступки являются для Киева неизбежными в ходе урегулирования кризисной ситуации.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.

Виктор Орбан
Венгрия
Украина
Европа
