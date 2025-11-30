День матери
30 ноября 2025 в 02:54

Российский аэропорт закрылся для самолетов

Росавиация: аэропорт Геленджика закрылся для приема и выпуска самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика, заявил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Он уточнил, что решение касается выпуска и приема самолетов.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил он.

Ранее в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планировали разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью не ожидалось.

Также сообщалось, что Минтранс России готовится открыть аэропорты, которые не работали с 2022 года. Такое решение было принято в целях соображений безопасности.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сразу в четырех российских аэропортах. Воздушные гавани в Геленджике, Краснодаре, Тамбове и Ярославле внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

