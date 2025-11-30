День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 03:53

Мерц рассказал, что он считает личной удачей

Мерц назвал удачей родиться в Западной Германии

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что считает «личной удачей» то, что он родился в Западной, а не в Восточной Германии во времена разделения страны. Политик пояснил, что это было чистой случайностью, передает агентство DPA.

Мне повезло, и это не более чем удача и случайность, что я родился и вырос на Западе [Германии], — сказал Мерц.

Канцлер отметил, что решения в Бундестаге всегда были спорными, например, после объединения Германии в 1990 году. Мерц также призвал к большей сдержанности в политических дебатах.

Ранее Фридрих Мерц отверг рекомендации Соединенных Штатов об ужесточении миграционного законодательства республики. Глава кабмина ФРГ подчеркнул, что подобные вопросы относятся к исключительной компетенции федерального правительства.

Также Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине. В частности, пояснил он, речь идет о возможном займе средств, полученных от замороженных российских активов. По его словам, если этот кредит будет выдан, то он будет выдан ЕС и будет выдан Украине, с тем чтобы она могла продолжать покупать оружие.

ФРГ
Германия
Фридрих Мерц
Бундестаг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина подослала в Россию своего агента под видом депортации
Кошелев предложил способы защиты от мошенников для покупателей недвижимости
Раскрыто, чем грозит новогодняя мишура на внешней стороне входной двери
В Госдуме рассказали о скрытой возможности для одной отметки в паспорте
«Прав во всем»: дочь Трампа показала его фото с маленьким внуком
Русский форвард помог «Тампе» одержать седьмую победу подряд в НХЛ
В РПЛ раскрыли детали удаления тренера «Балтики» с поля
Орбан заявил о страхе европейских политиков признать поражение на Украине
Мерц рассказал, что он считает личной удачей
Краснодарский аэропорт прекратил принимать самолеты
Рота ВСУ отказалась выполнять боевые задачи под Красным Лиманом
SHOT узнал о взрывах на юге России
Российский аэропорт закрылся для самолетов
В России предложили ввести родительскую зарплату
Головин помог «Монако» обыграть ПСЖ в матче чемпионата Франции
Глава МИД Франции раскрыл, когда ЕС может принять решение по активам РФ
«Гордость страны»: трехкратный призер ЧМ высказался о конфликте Большунова
Скрытый саботаж: исправляем главные ошибки в постели. Ликбез от сексолога
Турецкий МИД прокомментировал инциденты с атаками на танкеры
Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.