Мерц рассказал, что он считает личной удачей

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что считает «личной удачей» то, что он родился в Западной, а не в Восточной Германии во времена разделения страны. Политик пояснил, что это было чистой случайностью, передает агентство DPA.

Мне повезло, и это не более чем удача и случайность, что я родился и вырос на Западе [Германии], — сказал Мерц.

Канцлер отметил, что решения в Бундестаге всегда были спорными, например, после объединения Германии в 1990 году. Мерц также призвал к большей сдержанности в политических дебатах.

Ранее Фридрих Мерц отверг рекомендации Соединенных Штатов об ужесточении миграционного законодательства республики. Глава кабмина ФРГ подчеркнул, что подобные вопросы относятся к исключительной компетенции федерального правительства.

Также Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине. В частности, пояснил он, речь идет о возможном займе средств, полученных от замороженных российских активов. По его словам, если этот кредит будет выдан, то он будет выдан ЕС и будет выдан Украине, с тем чтобы она могла продолжать покупать оружие.