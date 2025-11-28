Канцлер Германии оценил миграционные рекомендации США

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг рекомендации Соединенных Штатов об ужесточении миграционного законодательства республики, сообщает издание Der Spiegel. Глава кабмина ФРГ подчеркнул, что подобные вопросы относятся к исключительной компетенции федерального правительства.

Миграционная политика — это наше дело, и мы решаем ее так, как считаем нужным. Нам не нужны никакие увещевания извне, — сказал Мерц.

Ранее Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине. В частности, пояснил он, речь идет о возможном займе средств, полученных от замороженных российских активов. По его словам, если этот кредит будет выдан, то он будет выдан ЕС и будет выдан Украине, с тем чтобы она могла продолжать покупать оружие.

До этого Мерц раскритиковал решение администрации США бойкотировать саммит G20 в Йоханнесбурге, заявив, что это «не было хорошим решением». На итоговой пресс-конференции он подчеркнул, что ФРГ довольна своим участием в мероприятии. По его словам, в ходе мероприятия американская тема практически не поднималась.