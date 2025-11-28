День матери
28 ноября 2025 в 16:09

Канцлер Германии оценил миграционные рекомендации США

Мерц заявил о недопустимости указаний из США по миграционной политике Германии

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг рекомендации Соединенных Штатов об ужесточении миграционного законодательства республики, сообщает издание Der Spiegel. Глава кабмина ФРГ подчеркнул, что подобные вопросы относятся к исключительной компетенции федерального правительства.

Миграционная политика — это наше дело, и мы решаем ее так, как считаем нужным. Нам не нужны никакие увещевания извне, — сказал Мерц.

Ранее Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине. В частности, пояснил он, речь идет о возможном займе средств, полученных от замороженных российских активов. По его словам, если этот кредит будет выдан, то он будет выдан ЕС и будет выдан Украине, с тем чтобы она могла продолжать покупать оружие.

До этого Мерц раскритиковал решение администрации США бойкотировать саммит G20 в Йоханнесбурге, заявив, что это «не было хорошим решением». На итоговой пресс-конференции он подчеркнул, что ФРГ довольна своим участием в мероприятии. По его словам, в ходе мероприятия американская тема практически не поднималась.

