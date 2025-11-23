Канцлер Германии раскритиковал власти США за одно решение Мерц: решение США не участвовать в саммите G20 не было хорошим

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение администрации США бойкотировать саммит G20 в Йоханнесбурге, заявив, что это «не было хорошим решением». На итоговой пресс-конференции он подчеркнул, что ФРГ довольна своим участием в мероприятии. По его словам, которые передает ТАСС, в ходе мероприятия американская тема практически не поднималась.

Я думаю, что решение отсутствовать здесь не было хорошим решением американского правительства. Но это должно знать само американское правительство, — сказал он.

Президент США Дональд Трамп объявил о своем отказе от участия в саммите в Южно-Африканской Республике, заявив, что страна более не заслуживает членства в этой международной структуре. По его мнению, на ее территории установилась «коммунистическая тирания».

Ранее министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече G20 иронично прокомментировал отсутствие делегации Соединенных Штатов. Он отметил, то «все, кто имеет значение, здесь». Его слова, сказанные в ответ на вопрос о непредставленности Вашингтона, были встречены аплодисментами участников мероприятия.