Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 19:02

Канцлер Германии раскритиковал власти США за одно решение

Мерц: решение США не участвовать в саммите G20 не было хорошим

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение администрации США бойкотировать саммит G20 в Йоханнесбурге, заявив, что это «не было хорошим решением». На итоговой пресс-конференции он подчеркнул, что ФРГ довольна своим участием в мероприятии. По его словам, которые передает ТАСС, в ходе мероприятия американская тема практически не поднималась.

Я думаю, что решение отсутствовать здесь не было хорошим решением американского правительства. Но это должно знать само американское правительство, — сказал он.

Президент США Дональд Трамп объявил о своем отказе от участия в саммите в Южно-Африканской Республике, заявив, что страна более не заслуживает членства в этой международной структуре. По его мнению, на ее территории установилась «коммунистическая тирания».

Ранее министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече G20 иронично прокомментировал отсутствие делегации Соединенных Штатов. Он отметил, то «все, кто имеет значение, здесь». Его слова, сказанные в ответ на вопрос о непредставленности Вашингтона, были встречены аплодисментами участников мероприятия.

США
Германия
Фридрих Мерц
G20
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Центральном университете» произошло массовое отравление студентов
«Мы добились»: Рубио о доработке мирного плана в Женеве
Трамп усомнился в руководстве Украины с помощью кавычек
В Белгородской области женщина пострадала во время атаки дронов ВСУ
Сербия готовится к худшему сценарию на топливном рынке из-за санкций США
Хотела ВСУ «чаем напоить»: в Сети ответили стюардессе, угрожавшей танкисту
Российские шахматистки одержали победу в командном чемпионате мира
Звание «Ветеран труда» предложили присваивать одной категории граждан
«Вы провалились»: министр финансов США об антироссийских санкциях ЕС
Стало известно, насколько подорожал набор продуктов для новогоднего стола
Еще один миллиардер сбежал из Британии после реформы налогообложения
Предложившего помощь Зеленскому Олланда обвинили в срыве Минских соглашений
Быстрый салат с креветками: греческий стиль с новым акцентом
Трупы под Одессой, атака на Анапу, «Орешник» возмездия: что дальше
В ЕС предложили свой план урегулирования по Украине
Стало известно о прогрессе США и Украины по мирному плану в Женеве
В Подмосковье зафиксировали вспышку опасного заболевания
Женщина выпала из вагонетки на американских горках
Соратников Зеленского уличили в использовании российского App Store
Африканских мигрантов поймали на незаконной работе в Махачкале
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром
Общество

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.