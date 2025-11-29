День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 19:20

«Задел больные точки»: что в решении Орбана может не устроить Запад

Политолог Светов: решение Орбана лишает Запад влияния над Украиной

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости создания из Украины буферного государства лишает Запад влияния над Киевом, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, такой шаг обезоружит НАТО и Евросоюз, не дав им использовать украинскую армию в борьбе с Россией.

Орбан задел больную точку Запада, потому что председатель Евросоюза фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Рютте всячески твердят, что у России не может быть права голоса в обсуждении дальнейших шагов Украины, при этом продолжая лоббировать идею о праве Киева на вступлении в НАТО и ЕС. Второй больной точкой стало количество состава вооруженных сил Украины. Можно вспомнить, что в первом варианте мирного плана США речь шла о сокращении до 600 тысяч военнослужащих в составе ВСУ. В следующем уже 800 тысяч. А теперь Запад требует, чтобы эти ограничения были вообще сняты. Страны НАТО фактически не скрывают того, что им нужна украинская армия, как таран против России, — заявил Светов.

Ранее Орбан заявил, что Украина должна вновь стать буферным государством между Россией и Североатлантическим альянсом ради обеспечения себе безопасного существования. По его словам, территориальные уступки являются для Киева неизбежными в ходе урегулирования кризисной ситуации.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Неизвестный устроил стрельбу по людям в центре Москвы
Дрон-камикадзе подорвал движущуюся «Газель» в приграничном регионе
Стало известно, что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk
«Загнать Зеленского в угол»: отставку Ермака связали с планом США
Россиянка «похоронила» сына ради выгоды
В Госдуме заявили, что Пугачева решилась на интервью под гипнозом
Блогер-скандалист против бойца поп-ММА: за что Subo избили в прямом эфире?
«Был моим другом»: Ермак разоткровенничался об отношениях с Зеленским
В Дубае раскрыли судьбу концертов Долиной на фоне ее «отмены»
«Задел больные точки»: что в решении Орбана может не устроить Запад
«Злая и самовлюбленная»: за что россияне недолюбливают Долину, «отмена»
На Западе стали понимать, кто мешает достижению мира на Украине
В Европе нашли связь между теневым правительством Ермака и криминалом
Политолог ответил, кто может склонить Трампа к конфликту с Венесуэлой
В США раскрыли отношение администрации Трампа к Ермаку
«Заменили цыгане»: Собчак высмеяла исчезновение Долиной из афиши ресторана
Стали известны подробности по делу гендиректора издательства «Джем»
Ленивая рыбалка: выбираем снасти для идеального пассивного промысла окуня
В ЮАР задержали прилетевшую из России журналистку
«Срывает крышу»: Вайцеховская веско высказалась о выходке Большунова
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.