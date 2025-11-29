Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости создания из Украины буферного государства лишает Запад влияния над Киевом, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, такой шаг обезоружит НАТО и Евросоюз, не дав им использовать украинскую армию в борьбе с Россией.

Орбан задел больную точку Запада, потому что председатель Евросоюза фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Рютте всячески твердят, что у России не может быть права голоса в обсуждении дальнейших шагов Украины, при этом продолжая лоббировать идею о праве Киева на вступлении в НАТО и ЕС. Второй больной точкой стало количество состава вооруженных сил Украины. Можно вспомнить, что в первом варианте мирного плана США речь шла о сокращении до 600 тысяч военнослужащих в составе ВСУ. В следующем уже 800 тысяч. А теперь Запад требует, чтобы эти ограничения были вообще сняты. Страны НАТО фактически не скрывают того, что им нужна украинская армия, как таран против России, — заявил Светов.

Ранее Орбан заявил, что Украина должна вновь стать буферным государством между Россией и Североатлантическим альянсом ради обеспечения себе безопасного существования. По его словам, территориальные уступки являются для Киева неизбежными в ходе урегулирования кризисной ситуации.