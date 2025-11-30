Ждем метровые сугробы и морозы −15? Погода в Москве и Питере 1–7 декабря

В первую неделю зимы в Москве и Санкт-Петербурге ожидается довольно комфортная погода, рассказали опрошенные NEWS.ru синоптики. Ждать ли в двух столицах осадков, какой температурный режим будет держаться в городах, будет ли идти снег — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в столичном регионе на следующей неделе

Первые пять дней декабря в Московском регионе не ожидается существенных температурных скачков, рассказала NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому на предстоящей неделе в столице и близлежащих населенных пунктах будет преобладать облачная погода с прояснениями.

«В течение всей недели преобладающая температура в ночные часы в Москве составит около 0 градусов. А дневная температура будет слабо положительной — до +3 градусов. То есть характер погоды в первую неделю зимы больше будет соответствовать концу октября — началу ноября», — отметила Позднякова.

Она добавила, что на следующей неделе в столице не ожидается сильного порывистого ветра, поскольку Московский регион будет находиться вблизи центра антициклона.

«Он сформируется за счет объединения западного теплого антициклона с гребнем сибирского, но тоже его теплой части, так что погода будет вполне комфортной», — пояснила метеоролог.

Что касается осадков, то в первую неделю декабря погода ожидается практически без них. Местами возможна слабая морось, выпадающая из тумана, отметила Позднякова.

«О снеге речи быть не может. Но будут формироваться туманы из-за более холодных, чем в ноябре, ночей», — резюмировала она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какой будет погода в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге, так же как и в Москве, на следующей неделе, с 1 по 7 декабря, ожидается достаточно теплая погода, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Дождливые циклоны прекратили свой бег по европейской территории России. Погодой на следующей неделе будет заправлять антициклон, который постепенно будет смещаться из центральных регионов страны в Поволжье и на север Казахстана. Но гребень этого циклона будет простираться вплоть до западной границы. Поэтому и Москва, и Санкт-Петербург будут находиться под влиянием периферии этого антициклона», — пояснил синоптик.

По его словам, в Санкт-Петербурге температура воздуха в ночное время будет держаться в диапазоне от 0 до −5 градусов. В дневное время будет немного теплее, столбики термометров могут достигать +3 градусов. При этом, уточнил Шувалов, в северной столице будут преобладать южные и юго-восточные ветры. Погода ожидается облачной.

«В Санкт-Петербурге, в отличие от Москвы, отдельные и очень небольшие дожди в течение недели все-таки возможны. И нужно сказать, что всю неделю в городе будет держаться высокое атмосферное давление», — указал эксперт.

Температурные рекорды в Москве с 1 по 7 декабря

В Москве самую теплую погоду с 1 по 7 декабря зафиксировали 6 декабря 2008 года. Тогда воздух прогрелся до +9,6 градуса. Еще один температурный максимум был установлен в 2009 году, когда 1 и 2 декабря в столице теплело до +9 градусов.

Самая морозная погода в период с 1 по 7 декабря была зафиксирована в Москве 4 декабря 1902 года. Тогда столбики термометров опустились до −32,2 градуса. Еще два рекорда были поставлены 6 и 7 декабря 1959 года. Тогда температура воздуха опускалась до −30,4 градуса и -31,3 градуса соответственно.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 1 по 7 декабря

Самыми теплыми днями недели с 1 по 7 декабря за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге стали 6 и 7 декабря 2006 года. Тогда температура воздуха в северной столице держалась на отметке +11 градусов. До аномальных +9 градусов воздух в Питере прогревался 5 декабря 1953 года.

Наиболее холодная погода 1–7 декабря за всю историю метеонаблюдений была в Санкт-Петербурге 5 декабря 1902 года. Термометры оба дня показывали −24 градуса. А 4 декабря 1882 года был установлен еще один температурный минимум для первой зимней недели — в этот день столбик термометра показал −23 градуса.

