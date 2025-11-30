День матери
30 ноября 2025 в 07:13

Россиянам рассказали об особых условиях труда для работающих матерей

Специалист Санина: работающие матери имеют право на особые условия труда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Женщины с детьми до 1,5 года имеют право на особые условия труда, заявила RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Например, работодатели должны предусматривать дополнительные перерывы для кормления продолжительностью не менее 30 минут с интервалом не более трех часов.

Если у работающей женщины есть ребенок в возрасте до 1,5 года, ей нельзя устанавливать испытательный срок при трудоустройстве, — добавила она.

Кроме того, уточнила Санина, до достижения ребенком 1,5 года женщина имеет право подать заявление на перевод на другую должность, но при этом она должна оплачиваться не ниже уровня средней заработной платы на предыдущей должности.

Ранее глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила списывать ипотеку россиянам после рождения третьего и последующих детей. Она уверена, что количество многодетных семей в стране увеличилось бы. Демографический рывок возможен только с условием увеличения количества многодетных семей, считает депутат.

До этого лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что неработающие матери, занимающиеся воспитанием детей, должны иметь право на «родительскую зарплату». По его словам, она должна быть в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка. Средства предлагается выплачивать на каждого ребенка до его совершеннолетия.

