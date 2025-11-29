В ГД рассказали, кому зарплату за декабрь могут выплатить досрочно

В некоторых компаниях работодатель выплатит зарплату досрочно, если привычная дата выплаты придется на новогодние праздники, сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, чаще всего работодатели стараются выдать зарплаты сотрудникам до Нового года, передает ТАСС.

Январь — традиционно специфический месяц из-за продолжительных выходных, нерабочих праздничных дней, поэтому если заработная плата должна была быть выплачена в праздничный период, то тогда работодатель должен все это сделать досрочно, то есть до окончания декабря 2025 года, — написал он.

Ранее исследование Superjob показало, что половина трудоустроенных россиян надеется получить 13-ю зарплату или крупную годовую премию — этот показатель остается высоким второй год подряд. При этом четверть опрошенных не ждет бонусных выплат, а 9% затруднились ответить на вопрос. По данным исследования, мужчины чаще женщин рассчитывают на премию.

Тем временем выяснилось, что с 1 января 2026 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в месяц, что на 20,7% выше текущего показателя. Повышение затронет доходы 4,6 млн граждан и станет одним из самых значительных за последние годы, одновременно вырастет зарплата работников бюджетной сферы и прожиточный минимум.