21 ноября 2025 в 12:42

Россиянам рассказали, на сколько вырастут их зарплаты с 1 января

С 1 января 2026 года МРОТ увеличится до 27 093 рублей в месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 января 2026 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в месяц, что на 20,7% выше текущего показателя, сообщают «Известия». Повышение затронет доходы 4,6 млн граждан и станет одним из самых значительных за последние годы, одновременно вырастет зарплата работников бюджетной сферы и прожиточный минимум.

По данным источника, рост МРОТ напрямую повлияет на зарплаты учителей, врачей, социальных работников, сотрудников культуры, научных сотрудников, госслужащих и силовиков. В коммерческом секторе более высокое увеличение ожидается в IT, строительстве и логистике, тогда как розничная торговля и массовые услуги получат лишь скромный прирост.

Прожиточный минимум с нового года составит 18 939 рублей, что на 6,8% выше прошлогоднего значения. Для трудоспособного населения он будет равен 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль, для пенсионеров — 16 288 рублей. Федеральный МРОТ превысит прожиточный минимум для трудоспособных граждан на 31,2%, при этом в регионах действуют свои дифференцированные значения.

Ранее исследование Superjob показало, что половина трудоустроенных россиян надеется получить 13-ю зарплату или крупную годовую премию — этот показатель остается высоким второй год подряд. При этом четверть опрошенных не ждет бонусных выплат, а 9% затруднились ответить на вопрос. По данным исследования, мужчины чаще женщин рассчитывают на премию.

