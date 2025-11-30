День матери
30 ноября 2025 в 07:38

Два российских аэропорта возобновили прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропортах Геленджика и Саратова сняты временные ограничения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ограничения сняты в аэропортах Геленджика и Саратова, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Геленджик сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Геленджик готов к обслуживанию рейсов с 08:30 мск, — сказано в сообщении.

Ранее в аэропорту Пулково задержали вылет сразу 12 ночных рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержки затронули авиарейсы, запланированные на период с полуночи до шести часов утра, при этом некоторые воздушные суда все еще ожидают отправки.

Также сообщалось, что Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив». На тестовом полигоне организации уже продемонстрировали работу беспилотного тягача для буксировки багажных тележек. Внедрение такой техники позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы в аэропорту.

Саратов
Геленджик
Росавиация
ограничения
