День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 07:28

Звезда «Молодежки» попал в больницу с серьезной травмой

Актер сериала «Молодежка. Новая Смена» Паршин попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актер сериала «Молодежка. Новая Смена» Никита Паршин доставлен в больницу, сообщил источник РЕН ТВ. В материале говорится, что его госпитализировали после происшествия на театральной репетиции.

По данным собеседника издания, Паршин ударился головой о железный занавес театра. Другие подробности инцидента и состояния артиста не раскрываются.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее сын Александр Плющенко, известный в Сети как Гном Гномыч, заболел ротавирусом. 12-летний спортсмен выступал 3 ноября на шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, когда перед выходом на лед он чувствовал сильное недомогание, а после представления ему пришлось вызывать скорую помощь.

До этого директор Петро Шекшеев сообщил, что телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали в Салехарде из-за обострения хронического заболевания. Он сообщил, что позднее состояние телеведущей стабилизировалось и она пошла на поправку. При этом сама Барановская заявила, что первым, кого она увидела в реанимации салехардской больницы, был ее старший сын Артем.

актеры
артисты
сериалы
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия ночной атаки украинских дронов Ростовскую область
Расформирование войск ВСУ и шантаж Киева: новости СВО на утро 30 ноября
ЕГЭ в 2026 году: что изменится, 5 главных новшеств, о которых надо знать
Четыре человека стали жертвами стрельбы на детском празднике в США
На Сахалине арестовали главного инженера рухнувшего ангара
В Госдуме захотели платить материнскую зарплату
Два российских аэропорта возобновили прием и выпуск самолетов
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с полисами ОСАГО
Звезда «Молодежки» попал в больницу с серьезной травмой
Быстрый закусочный торт на Новый год: крабовые палочки и 3 легких продукта
Авиакомпании нашли способ исправить уязвимость Airbus A320
Ермак обратился к своим бывшим союзникам с угрозами
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 ноября: инфографика
Казахстан ответил Украине на удар по КТК
Россиянам рассказали об особых условиях труда для работающих матерей
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 33 БПЛА
Один из российских аэропортов стал недоступен
Ждем метровые сугробы и морозы −15? Погода в Москве и Питере 1–7 декабря
Иранский МИД назвал слова Трампа угрозой мировой авиации
Военный суд заочно рассмотрит дело россиянина на службе в ГУР Украины
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.