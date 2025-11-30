Звезда «Молодежки» попал в больницу с серьезной травмой

Актер сериала «Молодежка. Новая Смена» Никита Паршин доставлен в больницу, сообщил источник РЕН ТВ. В материале говорится, что его госпитализировали после происшествия на театральной репетиции.

По данным собеседника издания, Паршин ударился головой о железный занавес театра. Другие подробности инцидента и состояния артиста не раскрываются.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее сын Александр Плющенко, известный в Сети как Гном Гномыч, заболел ротавирусом. 12-летний спортсмен выступал 3 ноября на шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, когда перед выходом на лед он чувствовал сильное недомогание, а после представления ему пришлось вызывать скорую помощь.

До этого директор Петро Шекшеев сообщил, что телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали в Салехарде из-за обострения хронического заболевания. Он сообщил, что позднее состояние телеведущей стабилизировалось и она пошла на поправку. При этом сама Барановская заявила, что первым, кого она увидела в реанимации салехардской больницы, был ее старший сын Артем.