Продюсер ответил, как Долина может избежать «отмены» на сцене

Для восстановления репутации в глазах зрителей певица Лариса Долина может поддержать покупательницу своей квартиры Полину Лурье, выразил мнение в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, на прекращение «отмены» артистки может понадобиться время.

Для прекращения «отмены» в народе Долиной необходимо пойти на репутационные шаги: первым из них могут стать переговоры с Лурье, покупательницей ее квартиры. Хотя бы как-то ей помочь решить вопрос с жильем, а не отгораживаться от сложившейся ситуации. «Эффект Долиной» — это вирусная история с нелицеприятным шлейфом, которая отражается на репутации певицы. Я не думаю, что одним действием можно решить этот вопрос. Прежде всего нужно время. И здесь ей не помогут регалии народной артистки: прикрыться своими былыми заслугами, мне кажется, не получится, — заявил Рудченко.

Ранее стало известно, что люди массово сдают билеты на выступления Ларисы Долиной. В материале Telegram-канала Baza сказано, что в Хабаровске, где выступление намечено на 2 декабря, количество нераспроданных билетов увеличилось с семи до 35.