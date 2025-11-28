«Бриллиантовая бабочка», слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Адабашьян

«Бриллиантовая бабочка», слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Адабашьян

Заслуженный деятель искусств России Александр Адабашьян накануне был удостоен премии «Бриллиантовая бабочка». За что артист получил награду, что известно о его жизни?

За что Адабашьян получил новую награду

Александра Адабашьяна и его коллегу Светлану Крючкову признали лучшими в актерских номинациях первой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

Первая церемония Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» прошла в Мастерской «12» советского и российского кинорежиссера и общественного деятеля Никиты Михалкова.

Адабашьян и Крючкова удостоились награды за свои роли в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки», который был представлен на премию от РФ.

Как сложилась личная жизнь Адабашьяна

Адабашьян был дважды женат. Его первой супругой была Марина Лебешева, которая приходилась сестрой известному народному артисту России Павлу Лебешеву. К сожалению, Марина скончалась в 1975 году от неизлечимого заболевания.

«Умирала она страшно и тяжело. У нее сначала слух отказал от всех этих лекарств, потом зрение. Сначала она переписывалась, а потом и зрение ушло. Ужасно все это было. У нее был сепсис. Так считалось. А после ее смерти сказали, что у нее, оказывается, какая-то была системная болезнь крови. Но это выяснилось только после ее смерти. Почему они не могли это выяснить раньше, я не знаю», — рассказывал Адабашьян в выпуске программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Екатерина Шадрина стала второй женой Адабашьяна. В этом браке у них появились две дочери: Александра и Екатерина. В настоящее время у Адабашьяна семь внуков.

Как Адабашьян относится к СВО и уехавшим артистам

В мае 2022 года Александр Адабашьян, общаясь с NEWS.ru, охарактеризовал артистов, покинувших Россию в связи с проведением спецоперации, как «пассивных, трусливых врагов» и серьезную проблему для страны.

«Это явление, которое мы наблюдаем сейчас, — серьезная, большая проблема для страны. Когда вдруг выясняется, что огромная часть нашей интеллигенции на самом деле очень стесняется своего российского происхождения и теперь, уехав за границу, доказывает, что паспорт с двуглавым орлом — это роковая случайность», — отметил он.

Артист призвал не унывать из-за того, что знаменитости уезжают за границу. По его словам, «все себя совершенно явно обнаружили и дали понять, чего они стоили».

«Ну уехали и уехали. Так они пассивные, трусливые враги, а в более опасной ситуации были бы более опасными врагами. А так все высветились сейчас, и в каком-то смысле это даже хорошо. Чище стало», — заключил Адабашьян.

В 2023 году Адабашьян заявил, что конфликт «начался на Майдане в 2014 году» и спровоцировали его США. По мнению артиста, Вашингтон искусственно затягивает конфликт, чтобы «ослабить Европу, Россию и заработать на продаже оружия, углеводородах».

Читайте также:

Новая награда, рак, личная жизнь: куда пропала Светлана Крючкова

Биография Любови Полищук: как жила и умерла народная артистка России

Проблемы из-за Долиной, предательства, суды: где сейчас певица Слава