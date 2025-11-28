День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 07:00

«Бриллиантовая бабочка», слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Адабашьян

Александр Адабашьян Александр Адабашьян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Заслуженный деятель искусств России Александр Адабашьян накануне был удостоен премии «Бриллиантовая бабочка». За что артист получил награду, что известно о его жизни?

За что Адабашьян получил новую награду

Александра Адабашьяна и его коллегу Светлану Крючкову признали лучшими в актерских номинациях первой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

Первая церемония Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» прошла в Мастерской «12» советского и российского кинорежиссера и общественного деятеля Никиты Михалкова.

Адабашьян и Крючкова удостоились награды за свои роли в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки», который был представлен на премию от РФ.

Как сложилась личная жизнь Адабашьяна

Адабашьян был дважды женат. Его первой супругой была Марина Лебешева, которая приходилась сестрой известному народному артисту России Павлу Лебешеву. К сожалению, Марина скончалась в 1975 году от неизлечимого заболевания.

«Умирала она страшно и тяжело. У нее сначала слух отказал от всех этих лекарств, потом зрение. Сначала она переписывалась, а потом и зрение ушло. Ужасно все это было. У нее был сепсис. Так считалось. А после ее смерти сказали, что у нее, оказывается, какая-то была системная болезнь крови. Но это выяснилось только после ее смерти. Почему они не могли это выяснить раньше, я не знаю», — рассказывал Адабашьян в выпуске программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Екатерина Шадрина стала второй женой Адабашьяна. В этом браке у них появились две дочери: Александра и Екатерина. В настоящее время у Адабашьяна семь внуков.

Как Адабашьян относится к СВО и уехавшим артистам

В мае 2022 года Александр Адабашьян, общаясь с NEWS.ru, охарактеризовал артистов, покинувших Россию в связи с проведением спецоперации, как «пассивных, трусливых врагов» и серьезную проблему для страны.

«Это явление, которое мы наблюдаем сейчас, — серьезная, большая проблема для страны. Когда вдруг выясняется, что огромная часть нашей интеллигенции на самом деле очень стесняется своего российского происхождения и теперь, уехав за границу, доказывает, что паспорт с двуглавым орлом — это роковая случайность», — отметил он.

Артист призвал не унывать из-за того, что знаменитости уезжают за границу. По его словам, «все себя совершенно явно обнаружили и дали понять, чего они стоили».

«Ну уехали и уехали. Так они пассивные, трусливые враги, а в более опасной ситуации были бы более опасными врагами. А так все высветились сейчас, и в каком-то смысле это даже хорошо. Чище стало», — заключил Адабашьян.

В 2023 году Адабашьян заявил, что конфликт «начался на Майдане в 2014 году» и спровоцировали его США. По мнению артиста, Вашингтон искусственно затягивает конфликт, чтобы «ослабить Европу, Россию и заработать на продаже оружия, углеводородах».

Читайте также:

Новая награда, рак, личная жизнь: куда пропала Светлана Крючкова

Биография Любови Полищук: как жила и умерла народная артистка России

Проблемы из-за Долиной, предательства, суды: где сейчас певица Слава

режиссеры
актеры
Россия
фильмы
сериалы
звезды
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Хотят повернуть вспять»: в США объяснили стремление ЕС «расчленить» Россию
Сразу в трех российских городах ограничили воздушные перелеты
В Сириусе приостановили доступ к месту проведения Конгресса молодых ученых
На Байконуре обнаружили повреждение после запуска ракеты «Союз»
В российском регионе при атаке дронов повреждены дом и АЗС
Леонова, Порошина, Кожевникова: топ-5 многодетных актрис России
Освобождение Купянска, ликвидация офицера ВСУ: новости СВО к утру 28 ноября
В Госдуме предложили сделать сокращенной пятницу перед Днем матери
В Британии назвали западную дипломатию выдающимся примером некомпетентности
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 ноября
Более 130 БПЛА сбили над Россией за ночь
«Игра с цифрами»: юрист о принципах ценообразования на маркетплейсах
«Просто нелепо»: Трамп признал отставание США от России в важном аспекте
Трамп унизил журналистку после вопроса о стрельбе в Вашингтоне
Охотник на Patriot: русский Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК в зоне СВО
В Ростовской области раскрыли последствия атаки БПЛА на регион
Вкуснее, чем мясо по-французски! Новогодний «Снежный рулет» из свинины
Суд национализировал имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова
Названы лучшие фразы, которые нужно говорить партнеру после секса
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.