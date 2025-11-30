Четыре человека стали жертвами стрельбы на детском празднике в США Четыре человека погибли при стрельбе на детском празднике в Калифорнии

Четыре человека убиты и более десяти ранены во время массовой стрельбы на детском празднике в Калифорнии, среди жертв есть дети, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. По данным журналистов, преступник до сих пор не попал в руки правоохранителей.

По словам источника, неизвестный открыл прицельный огонь по посетителям кафе, где проходила «семейная встреча». Точные причины нападения пока неизвестны. Представитель шерифа уверена, что это может быть преднамеренное нападение.

Ранее в Воронеже покупатель открыл стрельбу в супермаркете на проспекте Труда. По предварительным данным, во время ссоры с продавцом мужчина достал пистолет и выстрелил, ранив посетительницу.

До этого в дагестанском Кизляре произошел конфликт в кафе, в ходе которого один из нападавших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной могли стать давние споры, связанные с долгами. Никто не пострадал.