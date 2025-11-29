Два человека получили ранения во время стрельбы в ТЦ Калифорнии

Два человека получили ранения во время стрельбы в ТЦ Калифорнии

Стрельба произошла в торговом центре в Калифорнии, в городе Санта-Клара сообщает местное отделение телеканала ABC. Уточняется, что два человека госпитализированы с ранениями.

Полиция Сан-Хосе сообщает, что внутри торгового центра были обнаружены двое пострадавших, которые были доставлены в местную больницу с огнестрельными ранениями, — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что началась эвакуация ТЦ. Правоохранители хотят убедиться в отсутствии дальнейшей общественной угрозы.

Ранее мужчина устроил стрельбу из газового пистолета на детской площадке в Санкт-Петербурге. Пьяный прохожий атаковал детей после того, как они отказались принять его в свою игру. Школьники играли в городки.

Также в поселке Першино Челябинской области произошла стрельба во дворе многоэтажного дома. Группа молодых людей, которая прибыла на автомобиле, открыла огонь на улице Кавказской. В результате инцидента пострадал один человек, случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

Студент Колледжа Московского транспорта ранее выстрелил из сигнального пистолета прямо во время занятия. По данным источника, в результате инцидента пострадали трое 16-летних подростков. Уточняется, что студент открыл огонь случайно.