Рудковская раскрыла диагноз Гном Гномыча

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее сын, известный как Гном Гномыч, заболел ротавирусом. 12-летний спортсмен выступал 3 ноября на шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, когда перед выходом на лед он чувствовал сильное недомогание, а после представления ему пришлось вызывать скорую помощь, передает Sport24.

Саша уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки. <…> Что была за болезнь? Просто ротавирус. Никакого конкретного вируса не показало, — уточнила Рудковская.

Ранее стало известно о стабилизации состояния Плющенко после выступления в шоу «Спящая красавица». Как признался сам мальчик, скорая помощь его не госпитализировала, а всего лишь осмотрела. По его словам, на выступление он пошел осознанно, чтобы не подвести своего отца, Евгения Плющенко, в его день рождения.

До этого трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала Плющенко скорейшего выздоровления. Депутат Госдумы выразила надежду, что ребенок находится в надежных руках.