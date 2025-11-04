Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 18:09

Роднина обратилась к Гном Гномычу на фоне проблем со здоровьем

Депутат Роднина пожелала здоровья Александру Плющенко

Ирина Роднина Ирина Роднина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина обратилась с пожеланиями выздоровления к Александру Плющенко, сыну известного фигуриста Евгения Плющенко. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» она выразила надежду, что ребенок в надежных руках.

Выздоровления ему. Надеюсь, что он в надежных руках, — сказала парламентарий.

Ранее Александр Плющенко был доставлен в медицинское учреждение после выступления в ледовом шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Евгений Плющенко, сообщил, что мальчик вышел на лед с температурой 39 градусов, поскольку замену для него найти не удалось. Он также отметил, что решение выступать поддержала мать ребенка, продюсер Яна Рудковская, которая считает, что спортсмен должен быть готов к выступлениям в различных обстоятельствах.

Позже она сказала, что состояние сына в настоящее время стабилизировалось. Музыкальный продюсер опубликовала видеозапись с сыном, который пояснил, что принял самостоятельное решение выйти на лед, несмотря на плохое самочувствие, так как его некому было заменить. Он также подчеркнул, что не мог пропустить выступление в день рождения отца.

Александр Плющенко
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
Ирина Роднина
Госдума
