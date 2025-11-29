На Сахалине задержан главный инженер после трагедии на стройке На Сахалине после гибели рабочих на стройке задержали главного инженера

В Южно-Сахалинске задержали главного инженера строительной компании по уголовному делу, возбужденному после обрушения здания, сообщили в пресс-службе СУ СК по Сахалинской области. Под завалами скончались трое рабочих.

Следователями по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ (по факту обрушения ангара, где пострадали три человека), задержан главный инженер строительной организации, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасательные работы на месте обрушения в Южно-Сахалинске осложнены большим количеством сырого бетона. Экстренные службы продолжают разбирать завалы, но процесс идет медленно. Специалисты приступили к демонтажу металлоконструкций. По словам замначальника ГУ МЧС по Сахалину Алексея Михайлова, трагедия произошла во время заливки бетона.

