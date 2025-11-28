Рабочий упал вместе с потолком в петербургской школе В Петербурге произошло обрушение потолка в школе Адмиралтейского района

Обрушение потолка произошло в частной школе на Средней Подьяческой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «78». Вместе с конструкциями с высоты упал 50-летний рабочий, занимавшийся ремонтом помещения над входом в учебную пристройку. По словам директора учебного заведения, пострадавших нет.

Пострадавших нет. Ни сотрудники, ни учителя, ни дети — никто не пострадал. Обрушение небольшое, — говорится в сообщении.

Ранее в Петроградском районе Санкт-Петербурга на улице Большой Разночинной произошло обрушение строящегося трехэтажного здания. Вследствие данного происшествия пострадали три человека, причем один из них пребывает в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Южно-Сахалинске случилось частичное обрушение возводимого двухэтажного строения, в результате чего пострадали четыре человека, а трое могут оставаться под завалами. На месте работают 16 спасателей и пять единиц специальной техники.

Позже пресс-служба Министерства здравоохранения Сахалинской области сообщила, что состояние четырех пострадавших при обрушении строения в Южно-Сахалинске не вызывает серьезных опасений. К месту происшествия направились пять автомобилей скорой медицинской помощи.