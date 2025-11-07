Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Генерал назвал вероятную причину крушения вертолета с туристами в Дагестане

Генерал Попов: вертолет в Дагестане мог разбиться из-за ошибки пилота

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Возможной причиной крушения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота, заявил NEWS.ru генерал-майор Владимир Попов. По его словам, существует вероятность, что аварийную ситуацию спровоцировало желание летчика удивить туристов своими навыками.

Вертолет Ка-226 в пилотировании намного проще тех, что с рулевым винтом. Возможность делать маневры в ограниченном воздушном пространстве подкупает многих летчиков. И это дает повод для того, чтобы пилоты попытались показать свои навыки. Особенно когда речь идет о туристических полетах, при которых смотрят горную местность, какие-то достопримечательности горных аулов, живность и так далее. Это катастрофа, безусловно, и она, скорее всего, носит, как правило, человеческий фактор. Возможно, пилот не справился с управлением, выполняя какой-то сверхсложный маневр, — высказался Попов.

Он отметил, что летать в горах, особенно в осенне-зимний период, опасно из-за высокой влажности, которая приводит к образованию дымки и облаков, покрывающих горы. По его словам, пилот может не заметить небольшие возвышенности и ошибочно полагать, что они не представляют угрозы, тогда как на самом деле это могут быть скалы.

Причиной также могут быть ухудшения, связанные с погодными условиями, особенности горной местности, захода на посадку или снижения, набора высоты. Возможно, птица попала, сейчас миграция птиц. И удар, конечно, был критичный. Может быть, вертолет потерял систему управления, устойчивость. Это тоже не исключено. Возможно, отказала техника или система управления, или двигатель, или редуктор. Это все приводит к аварийной ситуации, а иногда к катастрофической, — заключил Попов.

Ранее перевозивший туристическую группу вертолет потерпел крушение в районе поселка Ачи-Су в Дагестане. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Всего на борту воздушного судна находились семь туристов.

