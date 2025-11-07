Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 18:40

Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн

Победителю в кинопремии «Бриллиантовая бабочка» полагаются бриллианты на $1 млн

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Победителю открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» (аналог «Оскара») достанутся чистейшие якутские бриллианты на $1 млн (примерно 81,23 млн рублей), заявил режиссер Никита Михалков. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, остальные 11 номинаций тоже получат эти алмазы (по $250 тыс.).

Наша премия серьезная. Лучший фильм — премия в $1 млн (эквивалент). И остальные 11 номинаций по $250 тыс. (эквивалентом доллара), — отметил он на пресс-подходе в рамках открытого показа фильмов его международной студенческой академии и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

Премия направлена на выявление и поддержку разнообразия мирового кинематографа и подчеркивание уникальных культурных особенностей народов разных стран и их приверженность традициям. По мнению Михалкова, она станет важным стимулом для мировой кинематографии

Принципы Евразийской Академии — это уважение к человеческим, национальным и религиозным ценностям, всему тому, что сегодня вынуждено за себя бороться, — объяснил он.

Подобных фестивалей, конечно, много, поэтому «большие» фестивали относятся к новым начинаниям снисходительно, подчеркнул режиссер. По его словам, именно поэтому организаторы «Бриллиантовой бабочки» решили учредить внушительный призовой фонд. Так как участникам предлагается «говорить на своих языках и не привязываться к другому, чужому языку», то и награда за победу будет в таком же духе — выдаваться не американскими долларами, а российскими бриллиантами, объяснил решение Михалков.

Ранее режиссер заявил, что создание любых площадок для молодых режиссеров является полезной идеей. По его словам, такой проект дает возможности для здоровой конкуренции.

