07 ноября 2025 в 18:06

Политолог раскрыл, где может пройти встреча Путина и Трампа

Политолог Кортунов: Казахстан может стать местом встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае необходимости Казахстан может стать площадкой для проведения встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам политолога, у Астаны уже был подобный опыт во время переговоров по урегулированию сирийского конфликта.

При определенных обстоятельствах Казахстан может стать местом проведения встречи на высшем уровне, так как обладает опытом фасилитаторства. Если взять астанинский процесс, ситуацию в Сирии, то Казахстан не был посредником в классическом смысле этого слова, но он предоставлял площадку, которая для всех участников этого процесса оказалась очень удобной, — заявил Кортунов.

Политолог отметил, что участие лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в саммите России и США возможно. Однако, по его мнению, Путин и Трамп не нуждаются в посредниках.

Позиция Токаева в роли посредника между Путиным и Трампом возможна. Однако я не уверен, что российский и американский президенты нуждаются в том, чтобы их сводили, — заключил Кортунов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что встреча Путина и Трампа в Будапеште в ближайшее время маловероятна. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет личные мотивы, говоря о предстоящих переговорах лидеров двух держав.

