Политолог оценил шансы на скорую встречу Путина и Трампа в Будапеште

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Будапеште в ближайшее время маловероятна, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет личные мотивы, говоря о предстоящих переговорах лидеров двух держав.

Нельзя исключать проведения двустороннего саммита России и США в Будапеште, но далеко не факт, что в ближайшее время он будет проведен. Наша сторона говорила, что мы не против проведения подготовительной работы. Речь пока идет о приостановке в подготовке к саммиту, а не о полном прекращении возможности контактов на высшем уровне. Другое дело, что в контексте заявлений Орбана это, на мой взгляд, очень позитивная оценка происходящего переговорного процесса, — высказался Дудаков.

Он указал, что Орбан неоднократно подчеркивал важность достижения компромисса между всеми участниками переговоров. По мнению Дудакова, венгерский премьер всегда будет позитивно оценивать возможность проведения саммита России и США, указывая на то, что существует несколько ключевых вопросов, требующих обсуждения.

Сейчас понятно, что главная задача Орбана — добиться от Трампа уступок в вопросе санкций, чтобы Венгрия смогла и дальше закупать российские энергоносители. И здесь, я думаю, он будет как раз убеждать Трампа эти санкции ограничить и все-таки поучаствовать в саммите в Будапеште. Интерес Орбана понятен, потому что скоро выборы в Венгрии в апреле 2026 года. Его партия «Фидес» сейчас по опросам отстает от оппозиции — от партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра, — добавил Дудаков.

Ранее Орбан выразил уверенность в скорой встрече Путина и Трампа в Будапеште. По его словам, для организации встречи лидеров России и США осталось решить лишь несколько вопросов.