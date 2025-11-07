Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 02:49

Появились новые подробности саммита Трампа и Путина

Орбан: осталось решить пару вопросов для проведения саммита России и США

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность в скором проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает газета Magyar Nemzet. По его оценке, для организации встречи глав государств осталось решить минимальное количество вопросов.

В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир, — сказано в публикации.

Заявление было сделано во время перелета в Вашингтон для встречи с американским лидером. Орбан специально отметил, что урегулирование украинского конфликта станет ключевой темой предстоящих переговоров.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил новую площадку для возможных переговоров между Путиным и Трампом. Глава государства выступил с инициативой проведения встречи в рамках саммита G20 в Южно-Африканской Республике.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут контакты постоянно. По его словам, центральной темой являются вопросы безопасности.

Дональд Трамп
Виктор Орбан
Владимир Путин
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это очень страшно». Как поляки возненавидели украинцев
Польша призвала ЕС к еще трем годам помощи Украине
Международный трейдер отказался от сделки с российским ЛУКОЙЛом
На Сахалине впервые модернизируют судоремонтный завод
Названы последствия уменьшения летних каникул для школьников
Канье Уэст поговорил с раввином и извинился за поддержку Гитлера
«Счастливы вместе», ссора с коллегами, брак: где сейчас Дарья Сагалова
Минфин США назвал причину отказа выдать лицензию компании Gunvor
Маску утвердили премию в $1 трлн
Трамп пригрозил России «ядеркой»: что это значит
Появились новые подробности саммита Трампа и Путина
Раскрыто местонахождение пропавшего бриллианта Габсбургов «Флорентиец»
Выход шестой части GTA снова перенесли
Болеющего раком спортсмена пытались вылечить от свинки
Шестилетний стрелок принес учительнице $10 млн компенсации
Трамп рассказал, когда посетит Индию
Отель или квартира? Раскрыты секреты правильного выбора жилья для отдыха
Гибрид бомбы и ракеты: Запад восхитился новым супероружием России
Один аэропорт прекратил работу из-за дронов
Названа причина возможной катастрофы для экономики США
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.