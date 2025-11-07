Появились новые подробности саммита Трампа и Путина Орбан: осталось решить пару вопросов для проведения саммита России и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность в скором проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает газета Magyar Nemzet. По его оценке, для организации встречи глав государств осталось решить минимальное количество вопросов.

В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир, — сказано в публикации.

Заявление было сделано во время перелета в Вашингтон для встречи с американским лидером. Орбан специально отметил, что урегулирование украинского конфликта станет ключевой темой предстоящих переговоров.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил новую площадку для возможных переговоров между Путиным и Трампом. Глава государства выступил с инициативой проведения встречи в рамках саммита G20 в Южно-Африканской Республике.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут контакты постоянно. По его словам, центральной темой являются вопросы безопасности.