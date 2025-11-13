Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 12:51

«Ударились в бега»: стало известно, сколько еще людей могут призвать в ВСУ

Военэксперт Матвийчук: в ВСУ могут призвать еще около полумиллиона украинцев

ВС Украины ВС Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ряды Вооруженных сил Украины могут быть призваны еще около полумиллиона человек, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинские резервы заметно уменьшаются из-за массового отъезда граждан из страны.

Исходя из статистических данных, которые определяет работоспособное население Украины, в том числе мужское и женское, около полутора миллионов можно еще призвать в армию. Вопрос заключается в том, что половина из них уже ударились в бега и ушла за пределы Украины. Значит, по факту мы можем ожидать появления на фронте около полумиллиона человек. Женщин, наверное, все-таки меньше. Мужчин — в возрасте от 20 и выше лет. Такой пока резерв еще у них остается, — поделился Матвийчук.

Ранее командиры и солдаты Вооруженных сил Украины заявили о нехватке личного состава для удержания контроля над Красноармейском. Российские военные усиливают давление на данном участке фронта.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее заявил, что Киев рассматривает возможность мобилизации женщин из-за острой нехватки личного состава в армии. По его словам, украинские власти уже давно ведут соответствующую информационную подготовку, ссылаясь на европейские нормы гендерного равенства.

