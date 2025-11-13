Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Крым

Вооруженные силы Украины в ходе ночного налета беспилотников на Крым вели атаку с разных направлений, пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа». По его информации, российские силы ПВО сбили 25 дронов в районе Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В материале говорится, что украинские войска запустили первую группу БПЛА со стороны Затоки, вторую — из Вознесенска, а третью — из Высокополья. Как отмечает канал, атака проводилась в ночное время, чтобы усложнить перехват беспилотников, которые пролетают на разных высотах и заходят с разных районов. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

В публикации сказано, что за несколько часов до массированного налета в Черном море фиксировали самолет RC-135 британских ВВС. По информации канала, борт разведал разведывал для ВСУ актуальное положение российских средств ПВО.

Ранее капитан I ранга запаса доктор военных наук Константин Сивков отмечал, что украинская армия могла спрятать у берегов Крыма максимум три безэкипажных катера. Так он прокомментировал слухи о размещении ВСУ больше десяти морских дронов в районе полуострова. Военэксперт отметил, что Вооруженные силы РФ контролируют береговую линию Крыма.