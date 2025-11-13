Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:10

Песков оценил слова Стубба о восстановлении диалога между ЕС и Россией

Песков: по словам Стубба нельзя судить о восстановлении диалога России и ЕС

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press

Одно заявление президента Финляндии Александра Стубба не может говорить о позитивной тенденции к восстановлению диалога России и Евросоюза, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В то же время представитель Кремля отметил, что со словами финского главы трудно не согласиться, передает ТАСС.

Не думаю, что по заявлению можно усматривать какие-то тенденции, это просто физически невозможно, но в целом здесь с господином Стуббом можно согласиться. Это не характерное для него заявление. Он скорее, судя по его публичным высказываниям, до сих пор относился все-таки к лагерю ястребов-милитаристов, но здесь, наверное, нельзя не согласиться, рано или поздно это придется делать, — сказал Песков.

Ранее Стубб заявил, что Европейский союз так или иначе возобновит в будущем диалог с Россией. По его словам, неизвестно, в каком формате это произойдет. При этом финский лидер подчеркнул, что «не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично».

Также он выразил мнение, что европейские государства могут смягчить санкционное давление на Россию при условии прекращения боевых действий на Украине. Стубб уточнил, что отмена ограничительных мер против Москвы не будет осуществлена одномоментно.

Россия
Дмитрий Песков
Евросоюз
Александр Стубб
