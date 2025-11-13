Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:56

Памятник Сталину может появиться в одном из городов России

В Екатеринбурге предлагают установить памятник Сталину

3 июля Иосиф Сталин впервые с начала Великой Отечественной войны обратился к народу

Памятник руководителю СССР Иосифу Сталину может появиться в Екатеринбурге, заявил депутат городской думы Дмитрий Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Многие активисты выступают за его установку в одной из трех точек на бульваре Культуры в микрорайоне Уралмаш. 14 ноября комиссия по топонимике рассмотрит инициативу по монументу.

Завтра комиссия по топонимике рассмотрит соответствующую инициативу, — сказал Сергин.

Ранее власти Волгограда заявили, что не планируют убирать скульптуру в виде сапога Иосифа Сталина, установленную активистом в центре города. Отмечается, что бетонная стопа продолжит находиться рядом с известным домом с лебедями, где горожане бросают в нее монетки «на удачу».

До этого Арбитражный суд Вологодской области вынес решение по иску прокуратуры региона, которая потребовала демонтировать памятник советскому вождю Иосифу Сталину, установленный в музее «Вологодская ссылка». При этом глава региона Георгий Филимонов, который лично одобрил эскиз монумента, в свою очередь отмечал, что вокруг памятника Сталину «на ровном месте» пытались раздуть «странный ажиотаж».

