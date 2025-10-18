3 июля Иосиф Сталин впервые с начала Великой Отечественной войны обратился к народу

В Волгограде отказались убирать «сапог Сталина» из центра города Власти Волгограда отказались убирать скульптуру в виде сапога Сталина

Власти Волгограда не планируют убирать скульптуру в виде сапога руководителя Советского Союза Иосифа Сталина, установленную активистом в центре города, сообщает издание «Подъем». В материале говорится, что бетонная стопа продолжит находиться рядом с известным домом с лебедями, где горожане бросают в нее монетки «на удачу».

Объект был обнаружен в августе коммунальными службами во время земляных работ. Часть краеведов допускает, что это может быть фрагмент памятника Сталину, демонтированного в 1960-х годах. Однако в мэрии подвергают это сомнению, подчеркивая, что арт-объект не состоит на учете как культурное наследие.

То, что он называет «сапогом Сталина», не является ни фрагментом, ни цельным объектом культурного наследия, — заявили в администрации.

В издании уточнили, что власти вмешаются лишь в случае, если объект начнет мешать движению или представлять опасность для горожан.

Ранее стало известно, что в Москве на Болотной набережной рабочие установили скульптуру «Садовая лопатка». Она появилась на месте скандально известной «Большой глины». Новый памятник установили на территории около Дома культуры «ГЭС-2».