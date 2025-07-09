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09 июля 2025 в 15:00

В Вологде решили снести памятник Сталину и вернуть за него деньги

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Арбитражный суд Вологодской области вынес решение по иску прокуратуры региона, которая потребовала демонтировать памятник советскому вождю Иосифу Сталину, установленному в музее «Вологодская ссылка», сообщили в пресс-службе суда. Монумент вернут подмосковной предпринимательнице Екатерине Ложеницыной, которая занималась его изготовлением и установкой.

Прокуратура установила, что контракт заключен с нарушением принципов открытости, конкуренции и эффективного использования бюджетных средств, — подчеркнули в суде.

Кроме того, Ложеницына должна вернуть обратно в бюджет области 10,5 млн рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Глава региона Георгий Филимонов, который лично одобрил эскиз монумента, в свою очередь заявил, что вокруг памятника Сталину «на ровном месте» пытались раздуть «странный ажиотаж». По его словам, обсуждаются лишь правовые нюансы процедуры оформления документов, а не судьба самого памятника.

Ранее сообщалось, что в Чувашской Республике в городе Шумерля памятник Владимиру Ленину переместили на свалку. По данным источника, монумент вождю пролетариата был демонтирован с центральной площади. На освободившемся месте уже установлен новый памятник Ленину, но меньших размеров.

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