Памятник Ленину оказался на свалке в российском городе Памятник Ленину в Чувашии перевезли на свалку с городской площади

В Чувашской Республике в городе Шумерля памятник Ленину переместили на свалку, сообщает Telegram-канал «Про Город Чебоксары | Новости Чувашии». В публикации говорится, что монумент вождю пролетариата был демонтирован с центральной площади.

Источники указывают, что на освободившемся месте уже установлен новый памятник Ленину, но меньших размеров.

Ранее в Вологодской области разгорается спор вокруг нового памятника Иосифу Сталину, установленного в городе Никольске. Как сообщила местная администрация, бюст советского руководителя появился у входа в школу № 2, рядом с уже существующим памятником Ленину. В официальном заявлении подчеркивается уважение к праву граждан на сохранение исторической памяти, но одновременно отмечается важность согласования подобных инициатив с властями.

До этого прокуратура Вологодской области инициировала судебное разбирательство о законности установки другого памятника Сталину. Согласно данным арбитражного суда, исковое заявление было подано 4 апреля с требованием признать недействительным контракт на создание и монтаж памятника. Торжественное открытие бюста состоялось в декабре 2024 года при участии губернатора области Георгия Филимонова. Первое судебное заседание, первоначально запланированное на 24 июня, перенесено на 9 июля.