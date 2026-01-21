Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 18:04

Российская партия предложила поставить на финской границе памятник Ленину

«Коммунисты России» предложили поставить памятник Ленину на финской границе

Бюст В.И. Ленину Бюст В.И. Ленину Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Партия «Коммунисты России» предложили поставить памятник Владимиру Ленину на финской границе, чтобы «испортить настроение» правящей элите, сообщает ТАСС. Так они предложили ответить на закрытие музея Ленина в Тампере.

Гигантский Ленин, установленный с российской стороны на КПП, будет суровым укором Финляндии, которой Ильич благородно предоставил независимость и которая сегодня заняла место в первых рядах недружественных России стран, — говорится в сообщении.

До этого памятник Владимиру Ленину осквернили в Артеме Приморского края. Злоумышленники нанесли краской надпись на монумент. Прокуратура взяла под контроль проведение предварительного расследования этого инцидента, выявление лиц, причастных к нему, и приведение монумента в надлежащее состояние.

Ранее в администрации Красненского района Белгородской области прокомментировали ситуацию с заменой памятника Ленину на фигуру павлина в селе Горки. Уточняется, что бюст не был демонтирован, а лишь перемещен в рамках благоустройства парковой зоны примерно 10 лет назад.

