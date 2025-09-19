Стало известно, почему в белгородском селе бюст Ленина заменили на павлина В селе Горки Белгородской области бюст Ленина заменили на скульптуру павлина

В администрации Красненского района Белгородской области прокомментировали ситуацию с заменой памятника Ленину на фигуру павлина в селе Горки, передает издание «Подъем». Уточняется, что бюст Владимира Ленина не был демонтирован, а лишь перемещен в рамках благоустройства парковой зоны примерно десять лет назад.

Там не то что памятник выкинули и он где-то валяется. Нет такого, что его свергли. Вождь как был, так и есть, и стоит на месте, — сказали в администрации.

Для решения вопроса о возможном возврате бюста на прежнюю площадку представители власти предложили обратиться в сельский совет. Депутаты рассмотрят эту инициативу, после чего тему вынесут на общественные обсуждения. Окончательное решение будет приниматься с учетом мнения жителей населенного пункта.

